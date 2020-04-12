Полицейский вынес из огня 5-летнего мальчика и помог выйти его бабушке

12 Апр 2020 2020-04-12T05:19:20+03:00

Проезжая мимо одной из деревень Красноярского края, он случайно увидел столб дыма

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Этот пожар мог унести сразу две жизни. В деревне Высотино полыхнул частный дом. Пламя очень быстро распространилось по строению и поглощало его метр за метром, когда пожар увидел подполковник полиции Вадим Федосеев. В тот день он ехал по рабочим делам мимо Высотино, заезжать не планировал. Но когда увидел столб дыма, рванул на помощь.

Перед полыхающим домишкой полицейский обнаружил 67-летнего деда с внучкой.

- В доме-то жена и внук остались, - рассказал перепуганный дед.

Пожарных к тому моменту уже вызвали, но счет шел на минуты. Погибнуть в задымленном доме можно после двух вдохов. И полицейский бросился в огонь.

- В задымленном помещении он нашел мальчика и вынес его на улицу. После этого сотрудник полиции вернулся в дом и помог выйти пожилой женщине, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке МВД.

Кстати, в своей семье Вадим Федосеев – полицейский в третьем поколении. Династию сновал еще дед, старшина милиции Георгий Николаевич Федосеев, ветеран Великой Отечественной.

ИСТОЧНИК KP.RU