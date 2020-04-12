2020-04-12T04:58:23+03:00
Общество

Двум красноярским врачам присвоено звание Заслуженных врачей России

Оба доктора работают в межрайонной клинической больнице №20 имени Берзона
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Двух врачей 20-й больницы наградилиДвух врачей 20-й больницы наградилиФото: Мария ЛЕНЦ
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В День медицинского работника, 21 июня, двум красноярским врачам торжественно вручат награду - звание Заслуженных врачей России. Оба доктора работают в межрайонной клинической больнице №20 имени Берзона. Терапевт Лариса Пичковская вот уже 45 лет помогает пациентам, а на счету ее коллеги Валерия Большакова, врача с рационализаторским подходом, больше 20 научных публикаций и предложений в области медицины.

Большаков одним из первых в городе применил тракоскопию (метод эндоскопического обследования - прим.) в лечении гнойного плеврита и гангрены легких. Конечно, и Пичковской, и Большакову за долгие годы работы удалось спасти от гибели многих людей - у обоих врачей множество благодарных пациентов, их любят и уважают коллеги.

А теперь достижения красноярских медиков будут признаны и на уровне страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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