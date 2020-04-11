В Красноярском крае полицейский спас на пожаре пятилетнего ребенка и пожилую женщину

11 Апр 2020 2020-04-11T13:13:43+03:00

Он ехал мимо и случайно увидел дым

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Заместитель начальника МО МВД России «Бородинский» подполковник полиции Вадим Федосеев, проезжая мимо деревни Высотино, заметил густой дым над одним из частных домов.

Когда он приехал на место, огонь уже охватил кровлю дома. Рядом с горящим домом были 67-летний мужчина и его 10-летняя внучка. Пенсионер сообщил, что в горящем доме остались его супруга и маленький внук.

Федосеев бросился в дом, нашел мальчика и вынес его на улицу. После этого вернулся и помог выйти пожилой женщине.

Прибывшие пожарные начали тушить пожар, все жильцы дома были уже в безопасности.

Кстати, Вадим Федосеев – представитель уже третьего поколения сотрудников органов внутренних дел. В этом же районном ОВД много лет служил его отец – Вадим Александрович. А основателем династии был его дед – старшина милиции Георгий Николаевич Федосеев, ветеран Великой Отечественной войны, который вернувшись с фронта, поступил на службу в районную милицию.

ИСТОЧНИК KP.RU