2020-04-11T13:04:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Стала известна стоимость лечения Надежды Бабкиной

На 10-й день пребывания в больнице Народная артистка все еще не вышла из комы
Татьяна РЯБИНИНА
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Десять дней, как Надежда Бабкина находится в частной клинике, которая временно перепрофилирована в инфекционную больницу для пациентов с коронавирусом и пневмонией, об этом сообщает издание kp.ru

Известно, что она находится в изолированном боксе, куда даже медики заходят в специальной защитной одежде, к счастью, диагноз коронавирус у нее не подтвержден.

Как сообщили kp.ru в окружении Бабкиной, она еще в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи пошли на это, чтобы поддержать ритм дыхания 70-летней пациентки.

Между тем, пресс-атташе Надежды Георгиевны Александр Велор прояснил kp.ru ситуацию:

- Артистка находится в стационаре с диагнозом пневмония, ее состояние стабильное, с положительной динамикой. Коронавируса не обнаружено. Давайте вместе пожелаем Надежде Георгиевне здоровья и скорейшего выздоровления.

Как сообщили источники kp.ru, госпитализация Бабкиной была платной – певица самостоятельно приехала в больницу (если на «скорой» - тогда пациентов лечат по ОМС). Чтобы пациентку приняли, родным пришлось внести аванс в 300 тысяч рублей. При выписке будет сделан перерасчет, исходя из полученных услуг. Палата повышенной комфортности, в которой находится Надежда Георгиевна, обходится семье в 25 тысяч рублей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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