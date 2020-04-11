В Красноярском крае после пожара семья с тремя детьми поселилась в гараже

11 Апр 2020 2020-04-11T12:41:16+03:00

Огонь оставляет ни с чем... Фото: Мария ЛЕНЦ

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Сегодня ночью в селе Шила Сухобузимского района произошел пожар, в результате которого сгорели два жилых частных дома.

Пожар начался около двух часов ночи, все спали, все успели выскочить. Пожар тушили долго: время вызова - 01:32, время локализации - 04:10, полная ликвидация пожара - 10:49. Выезжали четыре автоцистерны и 12 пожарных, но дома с имуществом и документами сгорели.

Многодетная семья, оставшаяся без жилья, планирует жить на пепелище, в гараже.

Рассказывает Ольга, хозяйка сгоревшего дома:

- Загорелся соседский дом, огонь перекинулся к нам. Ничего спасти не удалось, выскочили, в чем были. Сейчас поселились в гараже. У нас тут буржуйка. Купили счетчик, провода, приедет электрик, проведет сюда свет. Идти нам некуда, и хозяйство не бросишь, домашний скот и гараж – все, что осталось. Если кто-то может нам помочь, будем благодарны.

В семье трое детей, дочь-второклассница и сыновья в 4 и 7 классах. Деньги пострадавшие просят перечислять на карту главы семьи.

- У меня все документы сгорели. А у мужа карта в правах была, уцелела, - говорит Ольга.

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ИСТОЧНИК KP.RU