«Беда бедовая». В Красноярском крае умер хозяин питомника для 30 собак, они остались одни

11 Апр 2020 2020-04-11T11:48:46+03:00

Что с ними делать, пока непонятно

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Тревогу в социальных сетях забил глава Манского района Артем Черных. Вот что он написал на своей страничке:

«Друзья, у нас тут беда бедовая... Жил-был мужичок, присматривал за собачками, говорят, что кого-то сам приводил, а некоторых на передержку привозили. В общем собачки, которые у него жили, ухоженные. Внезапно умер добрый человек, а все это хозяйство теперь без присмотра. Всем миром пытаемся подкормить и думаем, что с этим счастьем делать. Подскажите, какие есть идеи?. Ломаю голову весь вечер. Будем рады любому совету».

Собаки находятся в селе Новоникольское, Манский район, от Красноярска это около 80 километров.

В ответ на обращение главы района красноярцы предложили привезти корм на первое время и заняться созданием районного приюта для животных и набором волонтеров – эта схема уже опробована в больших городах.

Однако дело небыстрое, а кушать собаки хотят прямо сейчас.

Возможно, собак смогут взять сельские жители – собака нужна в каждом дворе.

Возможно, откликнутся и красноярцы. Все, кто может помочь, пишите главе Манского района Артему Черных в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU