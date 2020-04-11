В Красноярске требуется помощь ребенку с уникальной болезнью, у которой еще нет названия

11 Апр 2020 2020-04-11T09:22:09+03:00

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Сейчас Данилу Шаталову три года, история его болезни началась, когда ему исполнилось полгода, но ни садиться, ни переворачиваться малыш так и не научился. Мальчик прошел все возможные в Красноярске исследования и в год ему поставили диагноз: детский церебральный паралич.

Но при этом ребенок ничего не мог кушать, его организм не усваивал питательные вещества и в два года он весил всего семь килограммов.

Весной 2019 года мама обратилась в исследовательский центр в Москве и там поставили диагноз: аллергический колит и селективный дефицит иммуноглобулина А.

- Детей с такой генетической «поломкой» в России нет, так нам сказали врачи, и названия у этой болезни тоже нет, - говорит мама, Елена Шаталова. – Проявление болезни: ребенок не усваивает пищу. Но по какой причине – непонятно.

Врачи разработали для него специальную диету, которая обходится в 16 тысяч ежемесячно, каждые полгода нужно ездить в Москву на лечение. Дорого обходится и диагностика.

- Две недели назад сделали очередной анализ стоимостью 23 тысячи рублей, - добавляет мама.

Семья просит материальной поддержки, отчитывается о всех поступлениях и расходах в социальных сетях на своей страничке.

Как помочь Даниле Шаталову?

4276831010643382

Счет для перевода

89131994729

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ИСТОЧНИК KP.RU