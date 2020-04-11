2020-04-11T09:22:09+03:00
Общество

В Красноярске требуется помощь ребенку с уникальной болезнью, у которой еще нет названия

Ему нужны особая диета, диагностика и реабилитация
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
instagram.com/elenashatalova222/instagram.com/elenashatalova222/
Изменить размер текста:

Сейчас Данилу Шаталову три года, история его болезни началась, когда ему исполнилось полгода, но ни садиться, ни переворачиваться малыш так и не научился. Мальчик прошел все возможные в Красноярске исследования и в год ему поставили диагноз: детский церебральный паралич.

Но при этом ребенок ничего не мог кушать, его организм не усваивал питательные вещества и в два года он весил всего семь килограммов.

Весной 2019 года мама обратилась в исследовательский центр в Москве и там поставили диагноз: аллергический колит и селективный дефицит иммуноглобулина А.

- Детей с такой генетической «поломкой» в России нет, так нам сказали врачи, и названия у этой болезни тоже нет, - говорит мама, Елена Шаталова. – Проявление болезни: ребенок не усваивает пищу. Но по какой причине – непонятно.

Врачи разработали для него специальную диету, которая обходится в 16 тысяч ежемесячно, каждые полгода нужно ездить в Москву на лечение. Дорого обходится и диагностика.

- Две недели назад сделали очередной анализ стоимостью 23 тысячи рублей, - добавляет мама.

Семья просит материальной поддержки, отчитывается о всех поступлениях и расходах в социальных сетях на своей страничке.

Как помочь Даниле Шаталову?

4276831010643382

Счет для перевода

89131994729

Номер телефона к которому привязана карта

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае после пожара семья с тремя детьми поселилась в гараже
«Беда бедовая». В Красноярском крае умер хозяин питомника для 30 собак, они остались одни
В Красноярске требуется помощь ребенку с уникальной болезнью, у которой еще нет названия
Штормовой ветер, срывающий кровли с домов, обрушился на Норильск
Дочь маршала Конева требует вернуть памятник отцу на родину
В России увеличили максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул
Жена актера Прилучного пожаловалась на домашнее насилие во время самоизоляции
Красноярцам рассказали, спасет ли от «короны» блокатор вирусов
В Красноярске продают телекомпанию «Афонтово»
Новые чувствительные тесты на коронавирус привезли в Красноярск
Продавцам и врачам в Красноярске выдают каски от коронавируса
Количество зараженных коронавирусом в Туве на 10 апреля 2020 года: подтверждено 9 случаев
Самоизоляция и дистанция. Корейские врачи рассказали, как бороться с коронавирусом
В общежитии СФУ выявили коронавирус
После смертельного наезда Audi на 16-летнего подростка в Абане возбуждено уголовное дело
МЧС: служащий из Красноярска, заразивший коронавирусом многодетную семью в Туве, у нас не работает
Режим самоизоляции, введенный в Красноярском крае, не влияет на качество работы Богучанской ГЭС
У врача скорой в Сосновоборске подозревают коронавирус