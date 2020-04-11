2020-04-11T06:39:40+03:00
Происшествия

Штормовой ветер, срывающий кровли с домов, обрушился на Норильск

Пострадавших нет, но ущерб значительный [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото группы "Типичный Норильск" ВконтактеФото группы "Типичный Норильск" Вконтакте
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Климат столицы Заполярья – это не только морозы и короткое лето, но и штормовые ветры, которые могут налететь в любое время года. Последний случился в ночь на 9 апреля. Жители Норильска наснимали фото и видео, на которых видно, как срывает крыши, как падают заборы, вывески.

Штормовое предупреждение по очень сильному ветру сохраняется. По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан – Алыкель введен временный запрет для движения всех видов транспорта. По решению руководителей Надеждинского металлургического завода для дневного персонала объявлена актировка. Сменный персонал доставляют автомобилями и автобусами повышенной проходимости.

Аэропорт по метеоусловиям не принимает и не отправляет рейсы, городские службы убирают с улиц и домов последствия шторма, администрация оценивает ущерб. От ветра пострадали около 20 домов, в основном, это повреждение кровли. К восстановлению крыш приступят после того, как стихнет ветер.

За время метели в городе повреждено 12 дорожных знаков, не работают некоторые светофоры.

Сейчас в разных районах Норильского промышленного района от –6 до –15 градусов, ветер стих до 10–17 м/с в Центральном районе, до 12–26 м/с – в районе Талнах.

Городское управление ГО и ЧС рекомендует ограничить выход и выезд на улицы города не только из-за коронавируса, но еще из-за сильного ветра.

Штормовой ветер, срывающий кровли с домов, обрушился на Норильск.Ночью с четверга на пятницу на Норильск обрушился штормовой ветер, срывающий крыши домов и дорожные знаки

ИСТОЧНИК KP.RU

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Штормовой ветер, срывающий кровли с домов, обрушился на Норильск
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