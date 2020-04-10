2020-04-10T17:30:57+03:00
Происшествия

Дочь маршала Конева требует вернуть памятник отцу на родину

Монумент полководцу снесли в Чехии
Ася ЖУКОВА
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Дочь маршала Конева требует вернуть памятник отцу на родину.Дочь маршала Конева требует вернуть памятник отцу на родину.Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге встретили в России взрывом негодования. Монумент полководцу, который в мае 1945 года освобождал от фашистов столицу Чехии, хотят убрать в местный музей. Сергей Шойгу обратился в минобороны Чехии с просьбой передать памятник России. Однако ему отказали.

Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец узнал у дочери полководца Натальи Коневой, как она приняла такой демарш, устроенный накануне 75-летия Победы, сообщает kp.ru.

- Сказать, что с большим возмущением, - этого будет мало! – не скрывает Наталья Ивановна. - Тут и боль, и гнев, и осуждение несправедливости. В мае 45-го освобожденная от гитлеровцев и ликующая Прага забрасывала моего отца цветами. Неслучайно же скульпторы изобразили его с букетом сирени в руке. А вчерашняя Прага под гигиканье недоумков и мерзопакостные реплики валила его с постамента. Снос памятника Коневу – это не только расправа над монументом, это и попытка уничтожить память о войне и переписать ее итоги.

По словам дочери маршала, монумент Ивану Коневу должен вернуться в Россию.

- Шансы еще есть. Нужны политические, дипломатические усилия с нашей стороны. Тем более снос памятника – это не решение всего чешского народа или центральной власти. Это решение кучки антироссийски настроенных негодяев, затесавшихся во власть района Праги, где стоял памятник моему отцу. Они прикрываются притянутыми за уши положениями местного закона. Это не весь чешский народ! Очень многие чехи, в том числе и их президент Земан, негодуют вместе с россиянами. Знаете, эти близорукие чехи, заразившиеся антироссийским ядом, изгаляющиеся над памятником моему отцу, они схлынут. А Россия и Чехия будут существовать вечно. Я верю, что нынешним чешским политикам хватит благоразумия достойно разрулить вопрос с памятником. Если такого не случится, то российско-чешские отношения на многие-многие годы будут отравлены. Думаю, что здравые люди в Праге это понимают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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