В России увеличили максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул

10 Апр 2020 2020-04-10T17:11:38+03:00

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Правительство России увеличило максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул. Повышение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает kp.ru.

- Мы усиливаем поддержку тех, кто взял кредит на покупку недвижимости. Для большинства граждан жилье - это долгосрочная и дорогая инвестиция и временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны мешать планам россиян по приобретению собственной квартиры или дома. Слишком много усилий и труда люди вкладывают в эту покупку, - пояснил он на совещании по экономическим вопросам.

Новое постановление учитывает особенности различных сегментов ипотечного рынка, в том числе стоимость квартир в различных регионах.

- Для Москвы, где жилье самое дорогое, предельный размер составит 4,5 миллионов рублей, - продолжил Михаил Мишустин. – Для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, - 3 миллиона рублей. Для других субъектов - 2 миллиона рублей.

Напомним, закон о праве на кредитные каникулы вступил в силу 3 апреля. Изначально правительство установило максимальный размер кредита в 1,5 миллиона рублей. Многих заемщиков это не устроило. Поэтому программа каникул была расширена.

ИСТОЧНИК KP.RU