2020-04-10T17:11:38+03:00
Общество

В России увеличили максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул

Рассказываем подробнее
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В России увеличили максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул.В России увеличили максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Правительство России увеличило максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул. Повышение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает kp.ru.

- Мы усиливаем поддержку тех, кто взял кредит на покупку недвижимости. Для большинства граждан жилье - это долгосрочная и дорогая инвестиция и временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны мешать планам россиян по приобретению собственной квартиры или дома. Слишком много усилий и труда люди вкладывают в эту покупку, - пояснил он на совещании по экономическим вопросам.

Новое постановление учитывает особенности различных сегментов ипотечного рынка, в том числе стоимость квартир в различных регионах.

- Для Москвы, где жилье самое дорогое, предельный размер составит 4,5 миллионов рублей, - продолжил Михаил Мишустин. – Для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, - 3 миллиона рублей. Для других субъектов - 2 миллиона рублей.

Напомним, закон о праве на кредитные каникулы вступил в силу 3 апреля. Изначально правительство установило максимальный размер кредита в 1,5 миллиона рублей. Многих заемщиков это не устроило. Поэтому программа каникул была расширена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дочь маршала Конева требует вернуть памятник отцу на родину
В России увеличили максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул
Жена актера Прилучного пожаловалась на домашнее насилие во время самоизоляции
Красноярцам рассказали, спасет ли от «короны» блокатор вирусов
В Красноярске продают телекомпанию «Афонтово»
Новые чувствительные тесты на коронавирус привезли в Красноярск
Продавцам и врачам в Красноярске выдают каски от коронавируса
Количество зараженных коронавирусом в Туве на 10 апреля 2020 года: подтверждено 9 случаев
Самоизоляция и дистанция. Корейские врачи рассказали, как бороться с коронавирусом
В общежитии СФУ выявили коронавирус
После смертельного наезда Audi на 16-летнего подростка в Абане возбуждено уголовное дело
МЧС: служащий из Красноярска, заразивший коронавирусом многодетную семью в Туве, у нас не работает
Режим самоизоляции, введенный в Красноярском крае, не влияет на качество работы Богучанской ГЭС
У врача скорой в Сосновоборске подозревают коронавирус