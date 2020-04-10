Новые чувствительные тесты на коронавирус привезли в Красноярск

10 Апр 2020 2020-04-10T12:31:38+03:00

Анализ будет готов через два часа

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Три тысячи тестов на коронавирус привезли в Красноярск. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Новые тесты передали в лабораторию Федерального научно-клинического центра ФМБА России. Здесь обследуют тех, кто находится на двухнедельной самоизоляции и не имеет признаков инфекционных заболеваний.

Важно, что такие тесты отличаются большей чувствительностью, отмечают специалисты. Они позволят быстрее выявлять заболевание: результаты будут готовы уже через два часа. В день можно успеть обработать до 500 проб.

Предполагается, что в край поставят 30 тысяч новых тестов. Наш регион стал получать их в числе первых благодаря поддержке губернатора Александра Усса.

Напомним, по состоянию на утро 10 апреля в Красноярске и крае выявлено 39 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 16 человек под подозрением, ждут подтверждения результатов анализов из лаборатории в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU