Продавцам и врачам в Красноярске выдают каски от коронавируса

10 Апр 2020 2020-04-10T12:04:11+03:00

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Продавцам и врачам в Красноярске начали выдавать каски со стеклом – для защиты от коронавируса. Понятно, что не во всех торговых точках есть возможность натянуть экран между покупателем и кассиром, как это делают в крупных супермаркетах. Но выход нашли – снабдили продавцов специальными касками.

- Во-первых, довольно удобно, - признается кассир Светлана Рашкевич. – Во вторых, чувствуешь защищенность.

Продавцов снабдили специальными касками. Фото: Виктор ВЕЛЬП.

Ну а в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА, где сдают анализы на коронавирус, спецкаски печатают - на 3-D принтерах.

«В данный момент мы выполняем тестовый заказ – на пробу, - рассказывает один из мастеров, Антон. - В Москве и Санкт–Петербурге это очень актуально. В Красноярске нас пока около 10 человек, и мы отлаживаем процесс. Технология изготовления защитного экрана выглядит следующим образом: берется 3-D модель, обрабатывается через специальные программы и отправляется в печать – так изготавливается оголовье. У нас есть человек, который покупает прозрачный пластик и нарезает его лазером на станках. В ателье мы приобретаем резинки на голову и полностью собираем щиток. Изготовление одной штуки может занять около пяти часов».

ИСТОЧНИК KP.RU