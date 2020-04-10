У врача скорой в Сосновоборске подозревают коронавирус

10 Апр 2020 2020-04-10T09:02:20+03:00

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У врача скорой помощи в Сосновоборске Красноярского края подозревают коронавирусную инфекцию. Его отправили в БСМП на обследование, подтвердила главный врач городской больницы Марина Чащина.

Подчеркнем: пока диагноз предварительный, подтверждения из новосибирской лаборатории нет. Заболевание выявили при плановой проверке, оно протекает бессимптомно. Так что сотрудника скорой помощи доставили в Красноярск на дополнительное обследование.

Напомним, сейчас в Красноярском крае зафиксировано 39 зараженных коронавирусом. Только за последние сутки под подозрение попали 12 человек, всего подтверждения диагноза из лаборатории «Вектор» ожидают 16 человек. Жителей региона призывают соблюдать режим самоизоляции, оставаться дома. За нарушение предусмотрены штрафы: для физических лиц это 3-5 тысяч рублей.

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Минувший день 9 апреля не принес изменений по количеству подтвержденных больных COVID-19, таких на территории края 39. Причем коронавирус вышел за пределы краевого центра и ушел в регионы – есть заболевшие в Курагинском районе, в Железногорске и Норильске. Два пожилых пациента в тяжелом состоянии переведены на аппараты ИВЛ. Однако количество граждан с подозрением увеличилось, сейчас подтверждение диагноза ждут уже 16 человек. Эпидемиологи отмечают: среди инфицированных все больше тех, кто поймал коронавирус, никуда не выезжая (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU