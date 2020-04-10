Потребность в общении растет: в «Маркете Tele2» покупают больше

10 Апр 2020 2020-04-10T08:39:05+03:00

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проанализировал активность абонентов на площадке «Маркет Tele2» в первые недели удаленной работы и самоизоляции. С 16 по 31 марта количество купленных минут увеличилось на 35%, а гигабайтов – на 31% в сравнении с первыми неделями месяца.

«Маркет Tele2» становится все более востребованным среди абонентов в условиях, когда все бизнес-процессы переведены в онлайн, а общение с близкими доступно только в удаленном режиме. Так, 16–31 марта на 20% увеличилось количество выставленных лотов в макрорегионе «Байкал и Дальний Восток» по сравнению с началом месяца. В Центральной России предложений стало на 16% больше, а в Поволжье – на 15%. Единственным регионом, где снизилось количество лотов, является Юг России – минус 5%.

Чаще всего пользователи покупают гигабайты – 84% от общего количества сделок. В отчетный период абоненты Tele2 приобрели на 31% больше трафика, чем в первые недели марта. Активнее всего гигабайты покупали в Поволжье: там прирост во второй половине месяца составил 45%. На Северо-Западе количество покупаемого трафика за последние две недели марта увеличилось на 41%, а в Черноземье – на 40%. Жители столичного региона купили гигабайтов на 30% больше, чем в начале месяца. Это можно объяснить тем, что с 16 марта абоненты оператора начали готовиться к режиму самоизоляции, управляя своим тарифным планом и расширяя пакет интернет-трафика для работы на дому и досуга.