2020-04-10T09:49:08+03:00
Происшествия

Житель Красноярского края жестоко избил соседа за просьбу не курить в подъезде

И лишился части пенсии
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Житель Красноярского края жестоко избил соседа за просьбу не курить в подъезде.Житель Красноярского края жестоко избил соседа за просьбу не курить в подъезде.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В городе Назарово Красноярского края мужчина попросил соседа не курить в подъезде и попал на больничный. Об этом случае рассказали в пресс-службе УФССП России по региону.

Все произошло на площадке многоквартирного дома. Житель одной из квартир потребовал у соседа прекратить курение в общественном месте. В ответ тот ударил его в голову. А, когда мужчина упал на пол, продолжил жестокое избиение.

В результате потерпевший получил травмы, вынужден был уйти на больничный. Восстановившись, обратился с иском о компенсации морального вреда. Суд постановил: ответчик должен выплатить ему 12 тысяч рублей. Однако денег истец так и не дождался.

Пришлось подключиться приставу. «Он обратил взыскание на пенсию должника, которая стала источником погашения задолженности. Ежемесячно с дохода гражданина удерживалась часть денежных средств в счет выплаты морального ущерба. В настоящее время исполнительное производство окончено фактическим исполнением», - поясняют в пресс-службе УФССП России по краю.

Также с бывшего должника взыскали исполнительский сбор - 7% от суммы за уклонение от исполнения требований пристава.

АКТУАЛЬНО

В Красноярске могут открыть салоны красоты и автомастерские в период самоизоляции

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В общежитии СФУ выявили коронавирус
После смертельного наезда Audi на 16-летнего подростка в Абане возбуждено уголовное дело
МЧС: служащий из Красноярска, заразивший коронавирусом многодетную семью в Туве, у нас не работает
Режим самоизоляции, введенный в Красноярском крае, не влияет на качество работы Богучанской ГЭС
У врача скорой в Сосновоборске подозревают коронавирус
Потребность в общении растет: в «Маркете Tele2» покупают больше
Житель Красноярского края жестоко избил соседа за просьбу не курить в подъезде
Банк УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и Классика»
Под Красноярском сотрудник после увольнения украл из офиса сейф с миллионом
Мужчина купил в интернете форму полицейского и обманул друзей на 4 млн рублей
Красноярский край получил три машины скорой помощи от фонда Олега Дерипаски
Кровать на двоих мужчин. Красноярцы жалуются на условия уссурийского обсерватора
Все прилетающие в Норильск и Хатангу будут изолированы
В нескольких районах Красноярского края введен особый противопожарный режим
В Хакасии 8-летний мальчик умер в подъезде на глазах у друзей
Красноярцев призвали остаться на Пасху дома
В Красноярске пропал 15-летний подросток
Резкое похолодание в Красноярске сменится теплом на выходных
Красноярские вокзалы дезинфицировали от коронавируса
Стас Михайлов готов сдать свою плазму: у певца в крови нашли антитела к коронавирусу
Певец Игорь Николаев поблагодарил врачей Коммунарки, где провел полторы недели
В Туве местный житель доставил наркотик в колонию бесконтактным способом
Количество заболевших коронавирусом в России на 9 апреля 2020: за сутки 1459 новых пациентов
Количество нарушителей режима самоизоляции перевалило за 3 тысячи
Жители Норильска смогут вылететь в Красноярск только по специальному разрешению