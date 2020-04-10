10 Апр 2020 2020-04-10T09:49:08+03:00

Житель Красноярского края жестоко избил соседа за просьбу не курить в подъезде. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В городе Назарово Красноярского края мужчина попросил соседа не курить в подъезде и попал на больничный. Об этом случае рассказали в пресс-службе УФССП России по региону.

Все произошло на площадке многоквартирного дома. Житель одной из квартир потребовал у соседа прекратить курение в общественном месте. В ответ тот ударил его в голову. А, когда мужчина упал на пол, продолжил жестокое избиение.

В результате потерпевший получил травмы, вынужден был уйти на больничный. Восстановившись, обратился с иском о компенсации морального вреда. Суд постановил: ответчик должен выплатить ему 12 тысяч рублей. Однако денег истец так и не дождался.

Пришлось подключиться приставу. «Он обратил взыскание на пенсию должника, которая стала источником погашения задолженности. Ежемесячно с дохода гражданина удерживалась часть денежных средств в счет выплаты морального ущерба. В настоящее время исполнительное производство окончено фактическим исполнением», - поясняют в пресс-службе УФССП России по краю.

Также с бывшего должника взыскали исполнительский сбор - 7% от суммы за уклонение от исполнения требований пристава.

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ИСТОЧНИК KP.RU