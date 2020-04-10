10 Апр 2020 2020-04-10T07:51:17+03:00

Под Красноярском сотрудник после увольнения украл из офиса сейф с миллионом. Фото: МО МВД России «Емельяновский».

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В Емельяново (Красноярский край) сотрудник продуктовой компании после увольнения вынес из офиса сейф с миллионом рублей, рассказали в пресс-службе регионального главка.

На днях в дежурную часть МО МВД России «Емельяновский» поступило сообщение от представителей фирмы, торгующей продуктами питания. Как выяснилось, из их офиса неизвестные похитили сейф, в котором было около миллиона рублей (а точнее – больше 900 тысяч). Проникли через незапертую дверь второго этажа в служебное помещение и спокойно все вытащили.

Вскоре полицейские вышли на след подозреваемых. Оказалось, это 38-летний бывший сотрудник фирмы и его подельник, у которого уже есть судимость. После увольнения мужчина рассказал приятелю о сейфе, они договорились его украсть. Вывезли в лес, разбили и забрали деньги.

Следователями МО МВД России «Емельяновский» возбуждено дело по статье «Кража». За похищение миллиона подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU