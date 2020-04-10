2020-04-10T07:29:12+03:00
Происшествия

Мужчина купил в интернете форму полицейского и обманул друзей на 4 млн рублей

«Настоящему» лейтенанту грозит до 10 лет [видео]
Ася ЖУКОВА
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Мужчина купил в интернете форму полицейского и обманул друзей на 4 млн рублей. Фото, видео: МУ МВД России "Красноярское".Мужчина купил в интернете форму полицейского и обманул друзей на 4 млн рублей. Фото, видео: МУ МВД России "Красноярское".
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В Красноярске мужчина купил в интернет-магазине форму инспектора ГИБДД, чтобы обмануть друзей. Об этом случае рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

30-летний подозреваемый убедил приятелей, что устроился на работу в полицию. Показал форму, погоны лейтенанта. А потом предложил: могу помочь приобрести авто по низкой стоимости. Товарищам и в голову не пришло, что это обман. В итоге лжеполицейский получил деньги – около четырех миллионов рублей – и перестал выходить на связь. Так он провел шестерых знакомых.

Поняв, что их обманули, пострадавшие написали заявления. И недавно мужчину задержали. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Заведено уголовное дело. Максимальное наказание за такое – десять лет лишения свободы.

Сейчас сотрудники МУ МВД России «Красноярское» устанавливают все обстоятельства преступления, выясняют, есть ли в деле другие эпизоды.

Задержание лжеполицейского в Красноярске.Видео: МУ МВД России "Красноярское"! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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