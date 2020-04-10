Красноярский край получил три машины скорой помощи от фонда Олега Дерипаски

10 Апр 2020 2020-04-10T07:05:55+03:00

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В больницы Красноярского края передали три автомобиля скорой помощи от фонда «Вольное дело» Олега Дерипаски, сообщает оперштаб.

Один получила красноярская БСМП, остальные отправят в Богучаны и Ачинск. Это машины ГАЗ 2020 года выпуска - с современным оборудованием, повышенной проходимостью, системой ГЛОНАСС и GPS.

- Сейчас определяем водителей, которые будут на нем работать, – рассказал директор «Санавтотранс» Евгений Петроченко. – Подобные авто есть в нашем предприятии, и они себя хорошо зарекомендовали.

Новые скорые будут доставлять тяжелых больных, в том числе с пневмониями. Поскольку БСМП - базовый госпиталь для пациентов с коронавирусом, лучше определить под их перевозку отдельный автомобиль, чтобы не задействовать ресурсы скорой помощи – не снимать машины с линии. КСТАТИ

Сейчас в Ачинске и Богучах компания «РУСАЛ» строит два инфекционных госпиталя.

ИСТОЧНИК KP.RU