В Красноярске следком создал группу по борьбе с фейками о коронавирусе

9 Апр 2020 2020-04-09T09:06:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия создана рабочая группа, задача которой выявлять и пресекать ложную информацию обо всем, что касается коронавирусной инфекции. А также разыскивать источники их появления и привлекать к ответственности.

А слухов сейчас немало, они циркулируют в социальных сетях и мессенджерах. Причем порой созданный в одном регионе фейк потом адаптируется к другому региону. Создаются они из хулигантских побуждений или по политическим мотивам, а распространяются потом между собой доверчивыми гражданами.

- Деятельность рабочей группы направлена на выявление фактов распространения, в том числе в сети Интернет и мессенджерах, заведомо ложной информации о количестве заболевших коронавирусом (COVID-19), а также иных недостоверных сведений способствующих паническим настроениям граждан. В соответствии с действующим законодательством Следственным комитетом будет даваться уголовно-правовая оценка таким фактам, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU