Специалисты считают, что после захвата США Луны, Россия имеет полное право на Антарктиду
Президент США Дональд Трамп легким движением пера, можно сказать, захватил Луну. Накануне стало известно, что Трамп подписал указ, по сути разрешающий коммерческую деятельность на Луне и других небесных телах. Пояснение также простое и изящное: «США не рассматривают космическое пространство как глобальное достояние». Таким образом аппетиты американских партнеров могут распространиться и на Марс, а также и другие планеты. А вы, дескать, смиритесь. Закономерно, что данный выпад в России не могли оставить без внимания, пишет kp.ru.
В США благополучно забыли, что «Договор о космосе»-1967 и «Соглашение о Луне»-1979 запрещает какой-то одной стране претендовать на соседние планеты, вести там разработку или размещать свои базы.
— Затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать как попытку приватизации космоса, но такие попытки неприемлемы, -прокомментировал указ Трампа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Роскосмосе также отозвались на указ Трампа, заявив, что такими темпами плодотворной работы к взаимной выгоде стран не получится.
А что на это скажут политологи? Специалисты считают амбиции США предсказуемыми, но экспансия космоса - дело завтрашнего дня. Пока России можно и нужно подумать, так сказать, о делах земных.
- Например, можно заявить, что мы более не считаем себя связанными Договором об Антарктике от 1959 года — и претендуем на более плотное участие в жизни шестого континента. Хотя бы на том основании, что ровно двести лет назад наши русские мореплаватели его и открыли, - считает политолог Михаил Фрибен.
ИСТОЧНИК KP.RU