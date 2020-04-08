2020-04-08T14:36:42+03:00
Политика

Специалисты считают, что после захвата США Луны, Россия имеет полное право на Антарктиду

Дональд Трамп подписал указ, разрешающий коммерческую деятельность на Луне
Анна СНЕГИРЕВА
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Дональд Трамп Фото: REUTERSДональд Трамп Фото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп легким движением пера, можно сказать, захватил Луну. Накануне стало известно, что Трамп подписал указ, по сути разрешающий коммерческую деятельность на Луне и других небесных телах. Пояснение также простое и изящное: «США не рассматривают космическое пространство как глобальное достояние». Таким образом аппетиты американских партнеров могут распространиться и на Марс, а также и другие планеты. А вы, дескать, смиритесь. Закономерно, что данный выпад в России не могли оставить без внимания, пишет kp.ru.

В США благополучно забыли, что «Договор о космосе»-1967 и «Соглашение о Луне»-1979 запрещает какой-то одной стране претендовать на соседние планеты, вести там разработку или размещать свои базы.

— Затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать как попытку приватизации космоса, но такие попытки неприемлемы, -прокомментировал указ Трампа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Роскосмосе также отозвались на указ Трампа, заявив, что такими темпами плодотворной работы к взаимной выгоде стран не получится.

А что на это скажут политологи? Специалисты считают амбиции США предсказуемыми, но экспансия космоса - дело завтрашнего дня. Пока России можно и нужно подумать, так сказать, о делах земных.

- Например, можно заявить, что мы более не считаем себя связанными Договором об Антарктике от 1959 года — и претендуем на более плотное участие в жизни шестого континента. Хотя бы на том основании, что ровно двести лет назад наши русские мореплаватели его и открыли, - считает политолог Михаил Фрибен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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