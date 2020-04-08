2020-04-08T07:36:26+03:00
Общество

Райффайзенбанк: россияне предпочитают копить в рублях

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Большинство россиян предпочитают делать накопления только в рублях, показал опрос Райффайзенбанка. Почти четверть опрошенных диверсифицируют сбережения и покупают и рубли, и иностранную валюту.

Более 70% россиян копят деньги, чаще всего их сбережения составляют до 300 тыс. рублей. 16% накопили 300-500 тыс. рублей, около 10% — от 500 тыс. до 1 млн рублей, и только у 7,7% опрошенных сбережения превышают 1 млн рублей. Жители небольших городов реже делают накопления, а общие суммы из сбережений меньше.

При этом семьи с детьми откладывают больше денег. Среди них сбережения в размере 300-500 тыс. рублей есть 17,5%, до 1 млн рублей — у 11,5%.

Подавляющее большинство опрошенных — 75% — назвали рубли единственной валютой для сбережений. Диверсифицируют накопления, используя и рубли, и иностранную валюту, 23%. Только 2% опрошенных заявили, что копят в иностранной валюте.

Чаще всего иностранную валюту выбирают жители Санкт-Петербурга — 3%, а в Москве значимо чаще используют для накоплений набор из нескольких валют — 31%. При этом больше половины опрошенных россиян покупали валюту в течение последних двух месяцев.

«Диверсификация по валютам – традиционный подход к сохранению сбережений. В текущих условиях доходность приносят накопления в рублях, а валютная часть — призвана сохранить их от обесценения», — отметил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.

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