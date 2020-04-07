2020-04-07T12:13:33+03:00
Экономика

О мерах поддержки малого бизнеса от Банка УРАЛСИБ

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Банк УРАЛСИБ реализует комплексную программу, направленную на поддержку клиентов сегмента малого бизнеса.

Специально для своих клиентов-предпринимателей Банк разработал упрощенный процесс оформления кредитных каникул - с предоставлением минимального пакета документов (в том числе в системах ДБО) и оперативным принятием решения. Отсрочка может предоставляться на срок до 9 месяцев - как по основному долгу, так и по основному долгу с процентами, в том числе с возможным увеличением срока кредитования.

Также Банк УРАЛСИБ расширяет возможности удаленных сервисов для клиентов малого бизнеса. Новая система дистанционного обслуживания РКО позволяет проводить платежи без посещения офиса, в любой момент получать полную информацию о состоянии счета и истории операций, размещать временно свободные средства на онлайн депозиты сроком от 1 дня с повышенной процентной ставкой, а также существенно экономить на стоимости обслуживания счета и проведении платежей.

В связи с повсеместным снижением клиентского потока из-за карантина, Банк отменил взимание минимальной фиксированной ставки за апрель 2020 г. по действующим договорам торгового эквайринга для всех клиентов малого бизнеса.

Контакт-центр теперь работает и в выходные дни, оказывая предпринимателям помощь и поддержку по любым актуальным вопросам по телефону 8 800 700 77 16

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