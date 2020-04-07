2020-04-07T11:53:37+03:00
Общество

Певица Надежда Бабкина в коме: у нее тяжелая форма пневмонии

Признаки коронавируса налицо, но тесты отрицательные
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Певица Надежда Бабкина в коме: у нее тяжелая форма пневмонии. Фото: соцсетиПевица Надежда Бабкина в коме: у нее тяжелая форма пневмонии. Фото: соцсети
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Певица Надежда Бабкина в коме. У нее тяжелая форма пневмонии. Новость стала полной неожиданностью для поклонников, ведь близкие почти неделю скрывали, что 70-летняя Бабкина с 1 апреля находится в одной из частных клиник Москвы. Медики даже приняли решение подключить пациентку к аппарату искусственной вентиляции легких. Диагноз – обширная двухсторонняя пневмония, сообщает kp.ru.

Несмотря на то, что все признаки коронавируса налицо, два анализа дали совершенно отрицательные результаты, это и вызывает тревогу и врачей. Они сообщают, что у певицы стабильно тяжелое состояние с положительной динамикой. Высока вероятность ее полного выздоровления. А в кому ее ввели для того, чтобы обеспечить полный покой: «Чтобы во сне не ерзала и не сбивала трубку аппарата, которая должна находиться в неподвижном состоянии», - пояснили источники.

Известно, что на своем юбилее Надежда Бабкина общалась с Александром Буйновым, которые незадолго до этого побывал на вечеринке сестры композитора Игоря Крутого, где одним из гостей был вернувшийся из Америки Лев Лещенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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