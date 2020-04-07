2020-04-07T11:43:51+03:00
Экономика

ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона

Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ начал принимать обращения клиентов о предоставлении льготного периода выплат по кредитам в рамках федерального закона N106. На сегодняшний день в банк поступило более 700 заявок от заемщиков, из которых 340 касаются ипотечных кредитов, 230 – кредитов наличными, 70 – автокредитов и более 60 – кредитных карт.

Подать заявку на отсрочку платежей могут заемщики, доход которых снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным от 2019 г. Все заявки на получение отсрочки по выплате кредитов и подтверждающие документы клиенты могут подать дистанционно через контакт-центр банка и чат-бот в ВТБ-Онлайн. Банк исключает визиты в отделения по данному вопросу. Подтверждающие документы могут быть направлены заемщиком в течение 90 дней после подачи заявления.

Максимальный размер кредита, по которому физлица могут обратиться с требованиями об изменении условий договора, определен постановлением правительства и составляет 250 тысяч рублей – по потребительским кредитам, 600 тысяч – по автокредитам, 1,5 млн рублей – по ипотеке. Продолжительность предоставляемого льготного периода не превышает 6 месяцев, при этом у заемщика не должно быть уже оформленных ипотечных каникул. По окончании отсрочки клиентам необходимо будет вернуться к регулярным выплатам.

ВТБ считает заботу о клиентах своей основной задачей и в текущих условиях готов реагировать на все обращения кдиентов максимально быстро и эффективно.

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске приставы остановили работу опасного завода
В Норильске полицейские прикрыли подпольный игорный клуб
Клиент ВТБ стал двухмиллионным обладателем ИИС в России
По распоряжению губернатора 40 красноярцев спецрейсом привезли домой из новосибирского обсерватора
О мерах поддержки малого бизнеса от Банка УРАЛСИБ
Певица Надежда Бабкина в коме: у нее тяжелая форма пневмонии
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
Коронавирус в Красноярске: 20-я больница перепрофилировала целый корпус для приема пациентов с внебольничной пневмонией
В Туве ребенок упал в казан с горячим маслом
С жительницы Красноярска сняли порчу за полмиллиона рублей
За неделю на территории «Столбов» оштрафовали 9 туристов-нарушителей
Комплектование детских садов в Красноярске переносится на конец апреля
В Хакасии на строительной площадке погиб рабочий
В Красноярском крае полицейские изъяли у наркомана большее килограмма конопли
Под Красноярском готовят площадку для строительства инфекционного модуля
В Красноярске отменили остановку общественного транспорта из-за коронавируса
Красноярцы помогли установить личность мужчины, найденного без сознания
Красноярцам подсказали, как искать информацию об участнике Великой Отечественной войны
«Я здесь хозяйка». В Красноярске кондуктор автобуса потребовал документы у пассажира
В Красноярском крае во время режима самоизоляции начнут работать около 40% занятых в экономике
Китай отправил гуманитарную помощь Красноярскому краю во время пандемии коронавируса
Красноярцев, прилетевших из Таиланда, уже сегодня заберут из обсервационного центра в Новосибирске