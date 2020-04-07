Коронавирус в Красноярске: 20-я больница перепрофилировала целый корпус для приема пациентов с внебольничной пневмонией

7 Апр 2020 2020-04-07T10:06:34+03:00

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В Красноярске 20-я больница перепрофилировала целый корпус для приема пациентов с внебольничной пневмонией. Как рассказала пресс-секретарь медучреждения Ирина Скуднова, согласно принятому порядку маршрутизации взрослых пациентов в 20-ю больницу поступают больные с пневмониями со всего правобережья Красноярска.

По данным на 9 часов утра 7 апреля 2020 года здесь находится 101 больной с пневмонией (+ 10 за последние сутки). Четверо из них в реанимации, один на ИВЛ (это больные с тяжелыми сопутствующими заболеваниями). Все пациенты с пневмонией в обязательном порядке проходят обследование на определение возбудителя, в том числе на COVID-19. Случаев коронавирусной инфекции не выявлено.

Чтобы подготовить 5-этажный терапевтический корпус для больных пульмонологического профиля, понадобилась неделя. Нескольким подразделениям пришлось сменить профиль, переехать или потесниться. В случае экстренной необходимости там могут принять 10 пациентов с COVID-19, подчеркнула Ирина Скуднова.

ИСТОЧНИК KP.RU