2020-04-07T10:06:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске: 20-я больница перепрофилировала целый корпус для приема пациентов с внебольничной пневмонией

На случай, если количество больных с коронавирусом резко возрастет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
20-я больница перепрофилировала целый корпус для приема пациентов с внебольничной пневмонией. Фото: пресс-служба больницы20-я больница перепрофилировала целый корпус для приема пациентов с внебольничной пневмонией. Фото: пресс-служба больницы
Изменить размер текста:

В Красноярске 20-я больница перепрофилировала целый корпус для приема пациентов с внебольничной пневмонией. Как рассказала пресс-секретарь медучреждения Ирина Скуднова, согласно принятому порядку маршрутизации взрослых пациентов в 20-ю больницу поступают больные с пневмониями со всего правобережья Красноярска.

По данным на 9 часов утра 7 апреля 2020 года здесь находится 101 больной с пневмонией (+ 10 за последние сутки). Четверо из них в реанимации, один на ИВЛ (это больные с тяжелыми сопутствующими заболеваниями). Все пациенты с пневмонией в обязательном порядке проходят обследование на определение возбудителя, в том числе на COVID-19. Случаев коронавирусной инфекции не выявлено.

Чтобы подготовить 5-этажный терапевтический корпус для больных пульмонологического профиля, понадобилась неделя. Нескольким подразделениям пришлось сменить профиль, переехать или потесниться. В случае экстренной необходимости там могут принять 10 пациентов с COVID-19, подчеркнула Ирина Скуднова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Красноярске: 20-я больница перепрофилировала целый корпус для приема пациентов с внебольничной пневмонией
В Туве ребенок упал в казан с горячим маслом
С жительницы Красноярска сняли порчу за полмиллиона рублей
За неделю на территории «Столбов» оштрафовали 9 туристов-нарушителей
Комплектование детских садов в Красноярске переносится на конец апреля
В Хакасии на строительной площадке погиб рабочий
В Красноярском крае полицейские изъяли у наркомана большее килограмма конопли
Под Красноярском готовят площадку для строительства инфекционного модуля
В Красноярске отменили остановку общественного транспорта из-за коронавируса
Красноярцы помогли установить личность мужчины, найденного без сознания
Красноярцам подсказали, как искать информацию об участнике Великой Отечественной войны
«Я здесь хозяйка». В Красноярске кондуктор автобуса потребовал документы у пассажира
В Красноярском крае во время режима самоизоляции начнут работать около 40% занятых в экономике
Китай отправил гуманитарную помощь Красноярскому краю во время пандемии коронавируса
Красноярцев, прилетевших из Таиланда, уже сегодня заберут из обсервационного центра в Новосибирске