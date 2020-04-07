С жительницы Красноярска сняли порчу за полмиллиона рублей

7 Апр 2020 2020-04-07T08:43:12+03:00

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С жительницы Красноярска сняли порчу, а вместе с порчей унесли и все ее «гробовые» - более 450 тысяч рублей. 71-летняя бабушка в силу своего возраста имела целый букет заболеваний. Но молодая незнакомка убедила ее, что все недуги – результат дурного глаза. Так что нужно срочно начать лечение, пока не стало еще хуже. И под предлогом «все зло в деньгах» лже-целительница попросила доверчивую женщину принести ей всю наличность и ювелирные изделия, которые были в доме. А когда получила их, отправила потерпевшую обходить вокруг дома.

Когда бабушка вернулась на место, от лже-целительницы и след простыл. Она написала заявление в полицию. Это произошло еще в феврале. И вот сейчас стало известно: подозреваемую вычислили и задержали. Ею оказалась 31-летняя местная жительница. Ранее не судимая. Так что это будет ее первое знакомство со скамьей подсудимых. За мошенничество ей грозит до 6 лет лишения свободы, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города.

ИСТОЧНИК KP.RU