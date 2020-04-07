За неделю на территории «Столбов» оштрафовали 9 туристов-нарушителей

7 Апр 2020 2020-04-07T08:41:49+03:00

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За минувшую неделю на территории «Столбов» были задержаны 9 туристов, которые проникли сюда тайными тропами, минуя КПП на входах. На всех составили административные протоколы и выдворили за границу национального парка. Им придется заплатить штраф за нарушение особого режима охраны национального парка, для физических лиц он составляет от 3000 до 4000 рублей.

«Столбы» закрылись для посетителей согласно Указу губернатора края «Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края» от 31 марта. Все это время государственные инспекторы не только патрулируют территорию, но и дежурят на контрольно-пропускных пунктах на входах.

Горожан разворачивают и напоминают им о правилах самоизоляции. Первые дни нарушителей было сотни, пришлось даже вызвать на помощь сотрудников полиции. Сейчас приходят единицы, при виде охранников разворачиваются и уходят назад.

- Посещение территории национального парка будет разрешено только после отмены в регионе особого режима самоизоляции, о чем будет сообщено дополнительно, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в отделе охраны «Столбов».

ИСТОЧНИК KP.RU