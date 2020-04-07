7 Апр 2020 2020-04-07T06:26:41+03:00

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Комплектование детских садов в Красноярске переносится на конец апреля, сообщает главное управление образования города. Поскольку до конца месяца объявлен режим самоизоляции, то и распределение мест в детских садах временно приостановлено. О возобновлении комплектования будет сообщено дополнительно.

В управлении добавили, что семьи, которые получают ежемесячную выплату в размере 6 тысяч рублей как альтернативу месту в садике, могут написать заявление на восстановление в очереди. Или же оформить дополнительную меру социальной поддержки.

Чтобы вернутся в очередь, нужно направить в адрес территориального отдела главного управления образования по месту регистрации ребенка отправить письмо с приложением копии паспорта (страницы с фотографией и регистрацией) одного из родителей и копию свидетельства о рождении ребенка.

Чтобы оформить дополнительную меру социальной поддержки в размере шести тысяч рублей нужно подать заявление через МФЦ или в территориальный отдел образования. Приложить копию паспорта одного из родителей и свидетельство о рождении ребенка.

Телефоны, по которым можно записаться в территориальный отдел управления образования:

- Железнодорожный, Центральный – 221-32-34

- Кировский, Ленинский – 201-34-95

- Октябрьский – 218-08-59

- Свердловский – 261-24-88

- Советский – 220-19-97, 255-36-05.

ИСТОЧНИК KP.RU