В Хакасии на строительной площадке погиб рабочий
В столице Хакасии Абакане на строительной площадке погиб рабочий. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Там рассказали, что тело 61-летнего мужчины было обнаружено на улице Маршала Жукова накануне, 6 апреля. Характер травм свидетельствовал о падении с высоты.
Со слов очевидцев уже установлено, что погибший работал на 15-м этаже строящегося дома. По непонятным пока причинам он упал вниз. От полученных при падении телесных повреждений рабочий скончался на месте происшествия.
- В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин, повлекших гибель мужчины. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям представителей строительной компании, ответственным за соблюдение требований по обеспечению безопасности труда на строительной площадке, - прокомментировали трагедию в следкоме.
ИСТОЧНИК KP.RU