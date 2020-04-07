2020-04-07T04:36:54+03:00
Происшествия

В Красноярском крае полицейские изъяли у наркомана большее килограмма конопли

Ему грозит до 10 лет колонии
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае полицейские изъяли у наркомана большее килограмма коноплиВ Красноярском крае полицейские изъяли у наркомана большее килограмма коноплиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Курагинском районе сотрудниками подразделения по контролю над незаконным оборотом наркотиков задержали местного жителя по подозрению в хранении наркотических веществ. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, при осмотре дома мужчины обнаружили вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли, массой более 1 килограмма.

Экспертиза подтвердила, что это марихуана. Причем установлено, что подозреваемый сам употреблял наркотик. Но только ли для личного пользования он его хранил? Или все же снабжал коноплей других, это и предстоит выяснить следствию. Следователи курагинской полиции завели уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств».

Подозреваемый находится дома, под подпиской о невыезде. Но если его вину будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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