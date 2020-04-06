2020-04-06T07:19:07+03:00
Экономика

Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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ВТБ совместно с портфельной компанией РФПИ запускает сервис консультаций врачей для своих клиентов и членов их семей. Услуга предоставляется в дистанционном формате и является бесплатной.

В рамках онлайн-консультаций дежурный терапевт, педиатр и инфекционист ответят на все вопросы, связанные с симптомами коронавирусной инфекции и необходимыми мерами предосторожности. Консультации доступны клиентам в формате текстового чата, аудио или видео звонка с помощью мобильного приложения «Доктис» для платформ iOS и Android. Приложение достаточно установить на смартфон, зарегистрироваться и использовать промо-код VTB для получения необходимой консультации.

Сервис «Медсоветник» поможет организовать обследование и лечение в специализированном медицинском учреждении, сообщив о ближайших клиниках и лабораториях, где можно сдать анализы на COVID-19. Клиенты также смогут уточнить, какова процедура получения медицинской помощи на дому или госпитализации, если у пациента обнаружат опасное заболевание.

Помимо консультаций по коронавирусной инфекции терапевт и педиатр смогут помочь клиентам с общими вопросами о состоянии здоровья, не требующими экстренной медицинской помощи. Консультации будут оказывать врачи сети клиник Мать и дитя, Объединенных Медицинских Систем и других ведущих профильных медицинских центров. Акция продлится до 1 июня 2020 г.

Промо-код: VTB. Ссылка на мобильное приложение Доктис: doctis.ru/#sendmelink

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