Коронавирус с Хакасии, последние данные на 4 апреля: 3 заболевших, 807 под медицинским наблюдением
По данным на утро 4 апреля в Хакасии не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства республики. Официально подтверждены 3 случая заболевания. Два человека проходят лечение в больнице.
Один уже выздоровел и выписан домой, об этом сообщил накануне глава Хакасии Валентин Коновалов. Это мужчина, который заразился COVID-19 в Германии.
Под медицинским наблюдением на дому – 807 человек (+59 человек за сутки). В том числе в 7 – в больницах.
На этот день проведено 1 656 (+ 181 за минувшие сутки) лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. В том числе от тех, кто прибыл из стран, неблагоприятных по новой коронавирусной инфекции. В обсерваторе, под который приспособили Черногорский социально-оздоровительный центр им. А.И Лебедя, находятся 6 человек, жалоб на плохое самочувствие у них нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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