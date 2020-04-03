2020-04-03T15:19:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Как изменится финансовое положение красноярцев во время режима самоизоляции

Чего опасаются люди и какой поддержки ждут
Татьяна РЯБИНИНА
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Пустые магазины - пустые кассы. Зарплату платить просто нечем.....Пустые магазины - пустые кассы. Зарплату платить просто нечем.....Фото: Мария ЛЕНЦ
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«ТВК Красноярск» провела свое расследование, как живут красноярцы в условиях самоизоляции и рассказала несколько историй о тех, кто живет в съемных квартирах (нечем платить), воспитывает маленьких детей (их нужно кормить, а зарплаты нет), взял кредит (рассчитываться нечем).

Особенно тяжело тем, кто работал неофициально – меры поддержки на них не распространяются.

Эксперты говорят: ситуацию можно исправить, посмотрев на опыт других стран. Например, в Испании, всем, кто из-за пандемии остался без работы, государство будет платить по 70% от их заработной платы. Президент США Дональд Трамп пообещал всем жителям выплатить по тысяче долларов.

Доктор экономических наук Сергей Гуриев уверен: поможет даже разовая выплата по 20 тысяч продукты. Во-первых, у людей будут деньги, чтобы купить себе продукты. Во-вторых, это поможет экономике – россияне смогут покупать товары и услуги, а значит, у бизнеса будет выручка.

Чтобы осуществлять эти прямые выплаты, нужно ввести карантин или режим ЧС. А пока его нет, каждый выплывает сам. В режиме самоизоляции никто помогать не обязан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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