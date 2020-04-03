«Алиса, подбери кредитную карту»

3 Апр 2020 2020-04-03T15:03:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Пользователи сервисов «Яндекс» могут узнать о продуктах Райффайзенбанка, подобрать кредитную карту и оставить заявку на звонок менеджера банка, просто поговорив с «Алисой». Банк разработал и запустил новый навык для голосового помощника, которым пользуются более 45 млн россиян[1].

«Мы отмечаем тренд на рост популярности голосового ввода, поэтому планируем развивать это направление. Наша цель — сделать так, чтобы продукты и услуги были доступны клиентам в тех каналах, где им удобно», — пояснил Илья Щиров, ведущий менеджер проектов отдела дистанционной работы с клиентами Райффайзенбанка.

Активировав голосового помощника на любом устройстве (станция, навигатор, мобильный телефон, в браузере и пр.), нужно просто сказать: «Алиса, запусти навык Райффайзенбанк».

Алиса теперь умеет отвечать на общие вопросы клиентов про продукты банка: потребительские кредиты, дебетовые и кредитные карты, инвестиционные продукты. Кроме того, Алиса научилась подбирать кредитную карту, исходя из пожеланий и предпочтений клиента.

[1]- По данным опроса, проведенного компанией Just AI в ноябре 2019 года.