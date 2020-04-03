Социальные выплаты в Красноярском крае в период самоизоляции: кому и когда они положены

3 Апр 2020 2020-04-03T12:58:49+03:00

В правительстве региона рассказали, что делать тем, кто получает льготы и субсидии

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"В Красноярском крае получателями различных льгот являются более миллиона человек. Есть граждане, льготы которым назначаются бессрочно и не требуют регулярных подтверждений. И есть категории, которым раз в год или раз в полгода для продления льгот необходимо предоставлять сведения о доходах или составе семьи", – рассказала министр социальной политики Красноярского Ежемесячно за продлением тех или иных мер социальной поддержки в Красноярском крае обращается порядка 24 тысяч граждан. Такими льготами являются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка и пособия семьям с детьми, в которых родители-инвалиды, детские пособия.

У кого-то срок действия документов истек или истекает в апреле. Но приходить никуда не нужно! Правительство Красноярского края приняло решение автоматически продлить ряд социальных выплат на время режима самоизоляции.

Такой порядок будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU