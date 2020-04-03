2020-04-03T10:43:19+03:00
Экономика

Новые пакеты для компаний среднего бизнеса от Раффайзенбанка

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Райффайзенбанк запустил новые пакетные предложения по расчетно-кассовому обслуживанию для новых клиентов из сегмента среднего бизнеса. Благодаря этим услугам компании смогут сфокусироваться на бизнесе и передать решение финансовых задач международному банку. Новая линейка состоит из трех пакетов: ВЭД+, Валютный и Рублевый. Пакетные предложения доступны с 1 апреля.

«Райффайзенбанк глубоко изучает бизнес корпоративных клиентов и предлагает решения, наиболее полно отвечающие конкретным задачам. В новых пакетных предложениях мы смогли представить все необходимые для компаний среднего бизнеса услуги и сервисы. Самое важное – мы создаем ценность для клиента, отталкиваясь от его потребностей», – прокомментировала Наталья Москаленко, руководитель направления по развитию корпоративных расчетных продуктов Райффайзенбанка.

Флагманским предложением среди новых пакетов стал пакет «ВЭД+». Это комплексное предложение для компаний среднего бизнеса, чья работа тесно связана с внешнеэкономической деятельностью (ВЭД).

Пакет «Рублевый» подойдет компаниям из среднего бизнеса, которые совершают много рублевых платежей. Его преимущество в том, что он включает все необходимые сервисы: рублевые платежи без ограничений, в том числе в продленный операционный день, идентификация входящих платежей, постоянное платежное поручение, пулы.

Райффайзенбанк предусмотрел пакет «Валютный» для клиентов среднего бизнеса с небольшим количеством валютных контрактов, с тарифами за валютные платежи и валютный контроль в размере 0,1%.

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