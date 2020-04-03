В Красноярском крае три человека погибли на пожаре

3 Апр 2020 2020-04-03T08:20:39+03:00

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Во время пожара в частном одноэтажном доме в Канском районе в посёлке СУ-24 погибли три человека – мужчина и две женщины. Мужчина 1962 года рождения (предположительно хозяин дома), женщина 1968 года рождения и ещё одна неизвестная женщина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/770569" frameborder="0"></iframe> Пожар в Канском районе в посёлке СУ-24. 03 апреля 2020 года. Видео: предоставлено очевидцем.

Сигнал о возгорании поступил 3 апреля рано утром. Огонь распространился на площади 67 квадратных метров. На его тушении работали 12 пожарных и четыре единицы техники.

Фото: с места пожара предоставлено очевидцем.

Причины пожара пока не названы, на месте работает следователь. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём. По информации местных жителей, хозяин злоупотреблял алкоголем.

Фото: с места пожара предоставлено очевидцем.

Напомним, во время режима самоизоляции сокращена продажа алкоголя и ограничены контакты с окружающими. И меры пожарной безопасности во время карантина не отменяются. Пока все сидят дома, есть время заняться безопасностью своего жилья.

Фото: с места пожара предоставлено очевидцем.

Фото: с места пожара предоставлено очевидцем.

ИСТОЧНИК KP.RU