2020-04-03T05:45:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 3 апреля 2020 года: половина заболевших не выезжали за пределы Красноярского края

Медики поделились свежими данными о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске на 3 апреля 2020 года
Татьяна РЯБИНИНА
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Единственная просьба ко всем жителям - оставаться дома!Единственная просьба ко всем жителям - оставаться дома!Фото: ИВАНОВА Диана
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По состоянию на 09.00 зарегистрировано 25 случаев коронавирусной инфекции у жителей г. Красноярска (+5 за сутки), из них 4 человека выздоровели.

Предварительный диагноз «коронавирусная инфекция?» установлен еще у 3 человек (+1 за сутки).

По данным эпидемиологического расследования установлено, что 13 человек (52 %), из числа заболевших, прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, 12 человек (48 %) не выезжали за пределы Красноярского края. Среди заболевших 72 % составляют граждане от 18 до 45 лет (18 человек), от 46 до 65 лет – 12 % (3 человека), старше 65 лет и до 18 лет – по 8% (по 2 человека).

Под медицинским наблюдением на дому находится 10115 человек, проживающих на 34 административных территориях края, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 200 человек. Снято с наблюдения 2731 человек (в том числе за сутки - 951).

Обследовано всего 8277 человек, из них за последние сутки обследовано 856.

Карантин продлен, за его соблюдением будут следить, нарушителей - штрафовать. Изоляция признана единственным реальным способом задержать рост числа заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 3 апреля 2020 года: половина заболевших не выезжали за пределы Красноярского края
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