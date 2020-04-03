3 Апр 2020 2020-04-03T05:14:54+03:00

«Не надо печалиться». Красноярцы спели из своих окон песню поддержки медикам.

Надо не кричать, а петь, считают жители многоэтажки [видео]

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Карантин продлили до конца апреля, люди, закрытые в своих домах, хотят хоть чем-то поддержать друг друга и тех, кто на своих рабочих местах обеспечивает жизнь страны и города. Особенно – медиков, которые в нашем регионе готовятся к пику заболеваемости.

Жители многоэтажки договорились спеть и выбрали песню из репертуара ВИА «Самоцветы», популярной в 70-х годах прошлого века:

Не надо печалиться, вся жизнь впереди.

Вся жизнь впереди, надейся и жди!

Люди делятся в социальных сетях рецептами, вместе занимаются спортом, поступили на онлайн-курсы, а по вечерам «ходят» в театр или музей, причем, для этого даже делают прически и наряжаются, чтобы эффект присутствия был максимально полный.

И с удовольствием участвуют в различных флэшмобах, чтобы поддержать друг друга.

ИСТОЧНИК KP.RU