«Не надо печалиться». Красноярцы спели из своих окон песню поддержки медикам
«Не надо печалиться». Красноярцы спели из своих окон песню поддержки медикам.
Карантин продлили до конца апреля, люди, закрытые в своих домах, хотят хоть чем-то поддержать друг друга и тех, кто на своих рабочих местах обеспечивает жизнь страны и города. Особенно – медиков, которые в нашем регионе готовятся к пику заболеваемости.
Жители многоэтажки договорились спеть и выбрали песню из репертуара ВИА «Самоцветы», популярной в 70-х годах прошлого века:
Не надо печалиться, вся жизнь впереди.
Вся жизнь впереди, надейся и жди!
Люди делятся в социальных сетях рецептами, вместе занимаются спортом, поступили на онлайн-курсы, а по вечерам «ходят» в театр или музей, причем, для этого даже делают прически и наряжаются, чтобы эффект присутствия был максимально полный.
И с удовольствием участвуют в различных флэшмобах, чтобы поддержать друг друга.
ИСТОЧНИК KP.RU
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