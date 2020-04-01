«Не приезжайте к старцу»: с необычной просьбой обратились к жителям Красноярского края

1 Апр 2020 2020-04-01T17:19:40+03:00

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Необычную просьбу озвучил накануне Енисейский городской телеканал «Енисей-Информ ТВ»: «Сегодня у нас не совсем обычная просьба. И она не только к жителям Енисейска и Енисейского района. К нам обратились с ней из села Маковского. Там живет старец, отец Севастьян, к которому за помощью едут люди из разных городов Красноярского края. Он очень пожилой человек с уже сильно подорванным здоровьем. Он никому не может отказать в помощи. Но сейчас он в группе риска. Пожалейте старца. Не приезжайте к нему. Не подвергайте его риску заражения коронавирусом!»

О старце Севастьяне многие знают. Отзываются о нем, что он – добрейший человек, святой при жизни. Но дело ведь даже в святости, а в обычном человеческом уважение, ведь пожилые люди входят в зону риска, которая наиболее подвержена заражению кронавирусом с непоправимыми последствиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU