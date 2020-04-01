Консультации по ЖКХ в период самоизоляции в Красноярске: как можно задать вопрос и получить ответ

1 Апр 2020 2020-04-01T12:01:12+03:00

Рассказываем, как, не выходя из дома, получить ответы на все вопросы, касающиеся ЖКХ

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В настоящее время красноярцы находятся дома по указу губернатора края, согласно которому в городе объявлен режим самоизоляции с 1 апреля. Тем не менее, у многих есть вопросы, касающиеся услуг ЖКХ. Куда можно обратиться за ответом?

В администрации города напомнили, что у красноярцев есть возможность получить консультации дистанционно. Всем УК и ТСЖ, которые обслуживают дома, рекомендовано организовать горячие линии, чтобы жители смогли оперативно получать информацию, а также оплачивать услуги. К слову, у крупных УК электронные формы консультаций и оплаты услуг работают в постоянном режиме. На их сайтах у собственников жилья есть личные кабинеты.

Что делать, если у УК и ТСЖ таких сервисов нет? Тогда работать с жильцами в телефонном режиме.

А в целом любые консультации по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг можно получить по телефону «горячей линии» call-центра: 8-800-333-70-07 (звонок по Красноярскому краю бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU