2020-04-01T06:16:54+03:00
Общество

В Красноярский край поступят более миллиона медицинских масок

Их направят на предприятии и в продажу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярский край поступят более миллиона медицинских масокВ Красноярский край поступят более миллиона медицинских масокФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярский край поступит 1 миллион 178 тысяч защитных масок, которые Минпромторг России выделил региону. Они будут поставляться партиями. Известно, что «Губернские аптеки» уже продали на прошлой неделе населению 4 тысячи масок. Получено еще 30 тысяч, их в первую очередь, раздадут работникам из групп писка – сотрудникам органов правопорядка, социальных служб, контактирующих с населением. Следующая партия масок поступит в Красноярский край на этой неделе и будет направлена в больницы и другие медучреждения.

Добавим, что в крае развернут собственный пошив масок, этим занимаются уже 11 предприятий, они выпускают около 62 тысяч изделий, но планируют нарастить объем производства изделий первой необходимости на 10 тысяч единиц в сутки. Маски поступают на предприятия сферы обслуживания, в том числе в транспортные компании и ресурсоснабжающие организации, на предприятия сферы ЖКХ.

Добавим, что 50 тысяч одноразовых масок поступили в Красноярск из Китая. Из Харбина также направили 300 защитных костюмов для медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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