Новый высокоточный тест для диагностики коронавируса создан российскими учеными

31 Март 2020 2020-03-31T15:36:59+03:00

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В России создали новый высокоточный тест для диагностики коронавируса. Как сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора, он уже выдержал клинические испытания.

Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции – это разработка исследователей Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, одного из главных научных учреждений страны. Его специалисты «обладают огромным опытом по созданию диагностических наборов для выявления различных инфекционных заболеваний и собственными производственными мощностями для их массового производства».

Важно, что новый тест для диагностики коронавируса не дает ложноположительной реакции. После испытаний он 25 марта зарегистрирован для использования в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU