2020-03-31T15:36:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Новый высокоточный тест для диагностики коронавируса создан российскими учеными

Он успешно прошел испытания
Ася ЖУКОВА
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Новый высокоточный тест для диагностики коронавируса создан российскими учеными.Новый высокоточный тест для диагностики коронавируса создан российскими учеными.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В России создали новый высокоточный тест для диагностики коронавируса. Как сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора, он уже выдержал клинические испытания.

Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции – это разработка исследователей Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, одного из главных научных учреждений страны. Его специалисты «обладают огромным опытом по созданию диагностических наборов для выявления различных инфекционных заболеваний и собственными производственными мощностями для их массового производства».

Важно, что новый тест для диагностики коронавируса не дает ложноположительной реакции. После испытаний он 25 марта зарегистрирован для использования в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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