Фермеры: из-за коронавируса может сорваться посевная

31 Март 2020 2020-03-31T15:20:44+03:00

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С 28 марта до 5 апреля в России объявили нерабочую неделю. А скоро и посевная. Как выходить на поля при режиме всеобщей самоизоляции из-за коронавируса, разбиралась kp.ru.

- Из указа о режиме самоизоляции не следует, что нельзя работать каким- то производствам. Тем более в сельскохозяйственной сфере, где вот-вот все должно обрабатываться и сеяться, - пояснил омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сферах фитосанитарного, ветеринарного надзора и надзора в области семеноводства Владислав Корочкин.

А если сотрудник немолод, но на «удаленку» его не переведешь?

- Я бы все-таки никому не рекомендовал выводить на работу граждан в возрасте старше 65 лет, даже если они не жалуются на здоровье и готовы трудиться. Риски для них серьезные, - говорит Владислав Корочкин. - Оптимальный вариант для обеих сторон - дистанционный больничный.

ДОСЛОВНО

- Никто не думает, что если мы сейчас не отсеемся, то в нашей стране осенью просто есть нечего будет. Сегодня мы должны были получить кредит на посевные работы, чтобы оплатить горюче-смазочные материалы, семена, запчасти для тракторов. Нам нужны оборотные средства, чтобы отправить оплату за молоко нашим партнерам - другим фермерам, которые также готовятся к посевной. Кредит нам одобрили, вроде бы все в порядке. Осталось его просто подписать и получить деньги - президент же сказал, что банки будут работать. А вот и нет! В пятницу ЦБ разослал инструкцию, что офисы банков не должны работать. Обычно выручали региональные фонды микрофинансирования, предприниматели ими пользовались, чтобы перебиться деньгами. Облом - здесь тоже все на каникулах, - поделился с kp.ru сыровар Олег Сирота. - Мы даже не просим уже обещанных льготных кредитов. Удаленно, в конце концов, подпишите эти документы, XXI век на дворе! Есть и еще один момент, который также может сильно ударить по сельскому хозяйству. Президент объявил о переносе срока оплаты налогов для малого бизнеса, а налоговая разъяснила, что просто не будет принимать мер до 1 мая. А вот здесь новая проблема - по существующим правилам, сельхозпредприятия (да, и вообще любые предприниматели) не могут рассчитывать на государственные субсидии, если у них есть задолженность перед ФНС. Такие долги копятся у всех, а это значит, что чистой справки от ФНС ни у кого не будет, следовательно, фермеры и предприниматели пролетят мимо господдержки. Пока не поздно - нужны срочные изменения в Налоговый кодекс!

ИСТОЧНИК KP.RU