2020-03-31T14:02:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Красноярцам рассказали, защитит ли от коронавируса вакцина БЦЖ

А также прививки от пневмококка и гриппа
Ася ЖУКОВА
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Красноярцам рассказали, защитит ли от коронавируса вакцина БЦЖ.Красноярцам рассказали, защитит ли от коронавируса вакцина БЦЖ.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцам рассказали, поможет ли в борьбе с коронавирусом вакцина БЦЖ, прививки от гриппа и пневмококка. Корреспонденты kp.ru разбирались в проблеме вместе с экспертами.

От гриппа

По данным на сайте Всемирной организации здравоохранения, вакцинация от гриппа никак не действует на восприимчивость к SARS-CoV-2. Тем не менее если вы успели привиться, это неплохо. Грипп ходит наряду с коронавирусом, а сейчас все ресурсы уходят на борьбу с COVID.

От пневмококка

- Сами по себе вакцины против пневмококка достаточно эффективные и безопасные. В «мирное» время делать такие прививки стоит, чтобы защитить себя именно от бактериальных пневмоний, вызванных соответствующими возбудителями, - поясняет иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. - При этом существующие научные данные и медицинские наблюдения показывают: к сожалению, вакцина от пневмококков не может ощутимо помочь в борьбе с коронавирусом.

Вакцина БЦЖ

- На мой взгляд, пока, увы, нет убедительных научно-медицинских доказательств, что вакцина БЦЖ помогает в защите именно от COVID-19, - говорит известный вакцинолог, врач-педиатр Евгений Тимаков. - При этом, безусловно, такая прививка очень важна для сохранения нашего здоровья, защиты от туберкулеза... Теоретически можно предположить, что при вакцинации БЦЖ возникает схожий вариант иммунного ответа. То есть появляются антитела, похожие на те, что образуются в организме при борьбе с COVID. Но насколько велика вероятность этого - большой вопрос. Все-таки возбудитель туберкулеза - бактерия, а здесь вирус… Тогда уж скорее можно было бы предполагать, что прививка от гриппа, вирусного заболевания, как-то поможет в защите от SARS-CoV-2. Но и подтверждений этого мы не видим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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