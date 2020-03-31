Красноярск стал лидером в России по самоизоляции
Красноярск оказался одним из лидеров России по индексу самоизоляции: его оценили в 3,8 балла. Как сообщает сервис компании «Яндекс», первое место мы разделили с Пермью, у нее тот же результат.
Для сравнения: Санкт-Петербург (а также Нижний Новгород, Екатеринбург) набрали по 3,6 балла. Москва (и Казань) – 3,4. Их опередили Омск, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов-на-Дону, у всех по 3,7 балла. У соседей-новосибирцев – 3,5.
Вот такие результаты.
«Спасибо, друзья, что остаетесь сегодня дома и по возможности не выходите на улицы. Именно в этой простой формуле залог нашего здоровья!» – поблагодарил горожан в своем Инстаграме губернатор Александр Усс.
ВАЖНО
Красноярцев при самоизоляции поддержат операторы мобильной связи и Интернета
По просьбе главы региона Александра Усса они согласились на несколько нововведений. Перечисляем:
- бесплатный доступ к образовательным и развлекательным сервисам - онлайн-курсам и библиотекам, цифровому телевидению;
- бесплатные звонки на телефоны «горячих линий» по коронавирусу;
- увеличение скорости интернета домашних провайдеров;
-домашний Интернет не отключают даже при нулевом или отрицательном балансе;
(*Наличие дополнительных услуг уточняйте у вашего оператора).
ИСТОЧНИК KP.RU
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