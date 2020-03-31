2020-03-31T13:31:31+03:00
Общество

Взносы на капитальный ремонт в Красноярске в условиях коронавируса: освободят ли власти горожан

Взносы на капитальный ремонт в Красноярске – рассказываем, могут ли горожан освободить от них в связи со сложной ситуацией
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Взносы на капитальный ремонт в Красноярске в условиях коронавирусаВзносы на капитальный ремонт в Красноярске в условиях коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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Отмена взносов на капитальный ремонт в Красноярске из-за коронавируса все больше интересует жителей краевого центра. По примеру Москвы – там мэр Сергей Собянин подписал документ, согласно которому на 3 месяца, с 1 апреля по 30 июля, собственники жилья будут освобождены от необходимости оплачивать эту строчку в расчетке. А как у нас?

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в министерстве промышленности, энергетики и промышленности края, о таких мерах поддержки жителей края в условиях пандемии они слышали. Однако пока такой вопрос на повестке дня не стоит. Однако это не значит категоричного «нет». Ситуация меняется каждый день. И вполне возможно, что об этом заговорят на уровне краевого правительства и парламента.

Напомним, что по данным на 31 марта в Красноярске всего 14 заболевших коронавирусом и 12 под подозрением. Выздоровели 4 человека. На карантине – 10 210 человек (+962 за сутки).

ИСТОЧНИК KP.RU

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