2020-03-31T13:14:18+03:00
Коронавирус Covid-19

«Коронавирусные» мошенники под видом волонтеров объявились в Красноярске

Они ходят по квартирам пожилых людей. Как отличить аферистов?
Ася ЖУКОВА
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«Коронавирусные» мошенники под видом волонтеров объявились в Красноярске.«Коронавирусные» мошенники под видом волонтеров объявились в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске появились «коронавирусные» мошенники. Представляясь волонтерами, они ходят по квартирам пожилых людей и пытаются на них нажиться, предупредили в пресс-службе минсоцполитики края.

Сейчас почти все те, кому за 60, находятся на самоизоляции, из дома стараются не выходить. Им на помощь пришли волонтеры. Доставляют продукты и лекарства на дом пожилым и маломобильным горожанам. В свою очередь, активизировались и мошенники.

Придумали новую схему обмана: звонят в квартиры, представляются добровольными помощниками и предлагают разные услуги. Например, продезинфицировать жилье, приобрести лекарство по льготной цене, выдать за деньги юбилейную медаль или почетный знак.

Благо, никто из потенциальных жертв не пустил аферистов в дом. «Но очень печально, что кто-то использует сложившуюся ситуацию для личного обогащения», - отмечает министр социальной политики края Ирина Пастухова.

ВАЖНО

Звонок в дверь, пришедшие представляются волонтерами, как поступить?

Имейте в виду: просто так с улицы к вам никто не придет. Соцработник посещает человека только после того, как он САМ обратится за услугой.

Если же вы попросили о помощи волонтеров, каждой заявке присваивается определенный номер. И человек, который к вам пришел, должен его знать и назвать с ходу.

«Конечно, социальный работник может по собственной инициативе оказать дополнительную помощь пожилым людям, которые непосредственно находятся на его надомном обслуживании. Но этих сотрудников получатели социальных услуг знают лично», - рассказывает Ирина Пастухова.

Получить полную и оперативную информацию о коронавирусе можно по телефону горячей линии: 8-800-200-82-42. Звоните!

ИСТОЧНИК KP.RU

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