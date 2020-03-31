2020-03-31T12:41:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярске начали дезинфекцию остановок от коронавируса

Приступили уже сегодня
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске начали дезинфекцию остановок от коронавируса.В Красноярске начали дезинфекцию остановок от коронавируса.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске начали мыть и дезинфицировать остановки, чтобы защитить пассажиров от возможного заражения коронавирусом. Об этом сообщил в своем Инстаграме глава города Сергей Еремин:

- Сегодня, 31 марта, приступили к дезинфекции остановок. Сейчас сам это проверил. В первую очередь обрабатываем там, где проходит больше всего автобусов, на пересадочных пунктах, около крупных медучреждений.

Для санобработки остановок пришлось адаптировать уже существующую спецтехнику. Справились довольно быстро – и дело пошло.

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В Красноярске начали дезинфекцию остановок
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- Продолжаем бороться с коронавирусом по всем направлениям, - продолжает мэр. - Красноярцам быть #лучшедома, а в это время не останавливается дезинфекция подземных и надземных пешеходных переходов, общественного транспорта, подъездов и лифтов, продуктовых магазинов.

Напомним, все жителям города рекомендуется с 28 марта до 5 апреля выходить на улицу только при крайней необходимости: за лекарствами или продуктами. Оставайтесь дома, берегите себя и близких!

ИСТОЧНИК KP.RU

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