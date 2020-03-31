2020-03-31T12:08:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярске набирают коронавирусных волонтеров

… для помощи пожилым горожанам
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске набирают коронавирусных волонтеров. Фото: Вадим КОФМАН.В Красноярске набирают коронавирусных волонтеров. Фото: Вадим КОФМАН.
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Красноярцев приглашают стать волонтерами для оказания помощи пожилым и маломобильным людям во время коронавируса. Специально для этого в крае была организована акция #МыВместе, в рамках которой действует штаб ОНФ и добровольцев-медиков, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Поскольку сейчас пенсионерам выходить из дома может быть небезопасно, в закупке лекарств и продуктов им помогают активисты. Важно: все они прошли обучение, работают в средствах индивидуальной защиты.

- Количество заявок от пожилых людей увеличивается с каждым днем, - говорит руководитель штаба Алена Миронова. – Активнее начали поступать заявки из муниципальных образований, поэтому для нас очень важно, чтобы именно в муниципалитетах развивалась наша волонтерская сеть.

КОНКРЕТНО

- Присоединиться к движению можно, подав заявку на сайте Мывместе2020.рф. Добровольцами могут стать граждане в возрасте от 18 до 40 лет.

- Для оформления заявки нуждающемуся в помощи надо позвонить на горячую линию ОНФ: 8-800-200-34-11 (либо подать заявку через сайт ONF.RU/через мобильное приложение «ОНФ.Помощь»). После регистрации и обработки заявки с вами свяжется волонтер.

- Акция #МыВместе приглашает организации, которые хотят помочь другим. На сайте Мывместе2020.рф можно разместить информацию о том, чем вы готовы поделиться (продукты, средства, услуги и так далее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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